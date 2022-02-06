Так “95 квартал” еще не оскорбляли! Юмористы потребовали извинений от немцев(34)
Печальный факт для многих республик, входивших ранее в СССР: в Европе даже через 30 лет после распада Союза толком не разобрались, чем СССР (который по инерции называли Россией) отличается от нынешней России. Поэтому то и дело частями обобщенной “России” оказываются и Украина, и Грузия, и Туркменистан… На этот раз пострадало шоу, которым совсем недавно руководил Владимир Зеленский.
Студия “Квартал 95”, основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский, анонсировала тур по Германии. Немецкое агентство, которое отвечало за продажу билетов, представило их как “русское камеди-шоу”, сообщает “Украина.ру” в своем Telegram-канале.
“Конечно же, в “Квартале” обиделись, потребовали исправить ошибку и пообещали отменить концерты, если она не будет исправлена”, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что во всех номерах студии артисты разговаривают на русском языке.