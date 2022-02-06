Так “95 квартал” еще не оскорбляли! Юмористы потребовали извинений от немцев

Печальный факт для многих республик, входивших ранее в СССР: в Европе даже через 30 лет после распада Союза толком не разобрались, чем СССР (который по инерции называли Россией) отличается от нынешней России. Поэтому то и дело частями обобщенной “России” оказываются и Украина, и Грузия, и Туркменистан… На этот раз пострадало шоу, которым совсем недавно руководил Владимир Зеленский.