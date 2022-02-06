ТОП-3 знака Зодиака, для которых февраль будет сложным(4)
Большинству представителей зодиакального круга последний зимний месяц принесет множество положительного. Однако для трех знаков зодиака февраль окажется худшим месяцем 2022 года. Эзотерик и астролог Артемий Никара 5-tv рассказал, кому в ближайшее время придется столкнуться с немалым количеством трудностей.
Овен
Рожденным под знаком Овна, по словам астролога, предстоит пережить достаточно неоднозначный месяц. Многое вокруг будет работать не в вашу пользу. Представители этого знака зодиака будут совершать неправильные действия при этом в самое неподходящее время. Возможно, вам будет казаться, что сама судьба словно ставит подножки.
Скорпион
Февраль для Скорпионов окажется сложным периодом. Задачи и трудности, с которыми представителям этого знака придется столкнуться, потребуют от них немало сил и ресурсов.
“Вам придется выйти из зоны комфорта, что дастся вам очень не легко. Скорпионы станут очень раздражительными и это скажется на общении с вашими близкими”, — объясняет астролог.
Весы
По словам астролога и эзотерика, Весов в феврале ожидает не меньше ситуаций, которые будут казаться вовсе не разрешимыми.
“Особенно будьте внимательны с финансами, они будут уходить у вас сквозь пальцы”, — предупреждает Никара.