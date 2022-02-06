ТОП-3 знака Зодиака, для которых февраль будет сложным

Овен

Рожденным под знаком Овна, по словам астролога, предстоит пережить достаточно неоднозначный месяц. Многое вокруг будет работать не в вашу пользу. Представители этого знака зодиака будут совершать неправильные действия при этом в самое неподходящее время. Возможно, вам будет казаться, что сама судьба словно ставит подножки.

Скорпион

Февраль для Скорпионов окажется сложным периодом. Задачи и трудности, с которыми представителям этого знака придется столкнуться, потребуют от них немало сил и ресурсов.

“Вам придется выйти из зоны комфорта, что дастся вам очень не легко. Скорпионы станут очень раздражительными и это скажется на общении с вашими близкими”, — объясняет астролог.

Весы

По словам астролога и эзотерика, Весов в феврале ожидает не меньше ситуаций, которые будут казаться вовсе не разрешимыми.

“Особенно будьте внимательны с финансами, они будут уходить у вас сквозь пальцы”, — предупреждает Никара.