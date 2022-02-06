Продукты, ослабляющие и укрепляющие иммунитет при коронавирусе

“Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а, наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)”, — объяснил вред такой еды Чудаков.

Вместо них медик назвал несколько продуктов, которые способствуют скорому выздоровлению и укрепляют иммунитет. “Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи — они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости — зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета”, — рассказал врач.

Питание играет одну из ключевых ролей в самочувствии человека. Избыточное содержание сахара в некоторых продуктах повышает его уровень в крови, что является одним из факторов усиления воспаления в организме.