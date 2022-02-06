Дочь Заворотнюк косвенно подтвердила, что на скандальном фото действительно Анастасия

Единственным каналом связи для поклонников Анастасии Заворотнюк остается ее дочь Анна, которая изредка в своем блоге касается главной проблемы, с которой столкнулась вся семья. На этот раз у нее спросили в Сторис: “Как Вы относитесь к тому ужасному факту, что какие-то подонки слили в сеть фото?” И хоть даже не уточняется, что это за фото и что ужасного, всем всё понятно. А ответ “Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под богом ходим” был расценен как признание в том, что на фото действительно Анастасия Заворотнюк. Хотя прямо это не утверждается и не отрицается.