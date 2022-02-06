Дочь Заворотнюк косвенно подтвердила, что на скандальном фото действительно Анастасия(3)
Одно из самых неоднозначных событий прошлой недели - появление в Интернете стоп-кадра с камеры слежения. На нем запечатлен автомобиль Петра Чернышева и кто-то на переднем пассажирском сиденье. Многие решили, что это изменившаяся после болезни Анастасия Заворотнюк.
Сама публикация фото вызвала противоречивые отзывы. “Как на стыдно?!“ — грозно спросили даже в нашей группе в Фейсбуке. Однако факт остается фактом: миллионам читателей интересно было увидеть загадочный снимок — кому искренне пожалеть тяжело болеющую актрису, кому просто из праздного любопытства.
Единственным каналом связи для поклонников Анастасии Заворотнюк остается ее дочь Анна, которая изредка в своем блоге касается главной проблемы, с которой столкнулась вся семья. На этот раз у нее спросили в Сторис: “Как Вы относитесь к тому ужасному факту, что какие-то подонки слили в сеть фото?” И хоть даже не уточняется, что это за фото и что ужасного, всем всё понятно. А ответ “Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под богом ходим” был расценен как признание в том, что на фото действительно Анастасия Заворотнюк. Хотя прямо это не утверждается и не отрицается.
«Ну что здесь лезть? Болеет человек, очень тяжело. Нет сил делиться этим, что непонятного», — недоумевает Анна Заворотнюк.