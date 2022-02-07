Волочкова придумала новое объяснение последнему любовному приключению

А как всё красиво начиналось: случайная встреча на “Давай поженимся”, обещание любить если не вечно, то хотя бы долго, мечты родить ребенка… А потом — скандальное возвращение с курорта и почти сразу же объявление о расставании. Причем из путаных объяснений несостоявшихся супругов сложно понять, кто главный виновник разлада. Видимо, как это часто бывает, “не я”. Анастасия обвиняет Сергея в предательстве, тот неизвестно на что обижается и советует не изображать жертву.

Спустя неделю на стриме Волочкова выдвинула новую версию всего романа: мол, не больно-то и хотелось. Если верить её словам сейчас, ей просто нужен был кто-то для курортного романа — получить романтическое путешествие (даже за свой счет) без обязательств.

Ну да не впервой, как говорится. Когда Анастасия рассталась с отцом своей дочери, то сообщила, что даже свадьба была ненастоящей, а штампа в паспорте, который подтверждает законность брака, как не было, так и нет.