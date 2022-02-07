И года не прошло... Амиран Сардаров и внучка экс-президента Узбекистана разводятся

Со стороны общественности казалось, что они идеальная пара и очень счастливы. Амиран вроде остепенился, да и в своем Инстаграме постоянно публиковал фотографии с любимой женой. Собственно, там же он и сообщил, что расстался с Мариам, и пожелал ей удачи.

«Мы с Машей расстались. Увы, так бывает. Хочу тебя поблагодарить за то, что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди, ты найдешь свое счастье. Спасибо тебе за все, — написал Амиран.

Мариам тоже обратилась к общественности в соцсетях и высказалась о разводе с блогером и его причинах.

«Желаю ему всего хорошего, я ему благодарна за небольшую семью, которую мы создали в Лос-Анджелесе. Но, к сожалению, когда мы приехали в Россию, он стал совершенно другим, чужим мне человеком и разочаровал меня во многих вещах», — отметила брюнетка в беседе с изданием People.

Стоит отметить, что многие подозревали — этот брак не продлится долго, но мало кто мог предположить, что отметка хотя бы в год в итоге так и не будет пройдена. Все дело, скорее всего, в том, что Амирана так и не приняла семья Мариам.

Мать Мариам — дочь первого президента Узбекистана. Она живет вместе с мужем Тимуром Тилляевым в США, и трое их детей, в том числе и Мариам, выросли в Америке.

Там же и прошла свадьба Амирана и его возлюбленной, но торжество было совсем не пышным, как многие ожидали. Пара поженилась в Лас-Вегасе. Вероятно, родители Тилляевой напрочь отказались оплачивать церемонию дочери, если замуж она пойдет за Сардарова.

Позже, вернувшись в Россию, Амиран жаловался на то, что отношения с родственниками новоиспеченной жены не складываются.

«Я бы хотел больше сказать что-то про личные отношения, так как всегда был открыт, но… Я так скажу, мы с Машей не общаемся с ее родителями. С моим появлением они перестали с нами общаться. Вот это все, что я могу сказать», — делился мужчина на шоу Басты «Вопрос ребром».