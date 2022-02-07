ВИДЕО | Неофициально: новый ведущий КВН определен

Версии ходили разные. Одни склонялись к тому, что самая реальная кандидатура — Иван Ургант. Их даже не смущало, что Иван давно не появлялся на играх — с тех пор, как пошутил как раз о том, что он будет новым ведущим (только было это довольно давно). Участник команды “УЕздный город”, а ныне “Дизель-шоу” (Украина) Сергей Писаренко и вовсе со всей уральской прямотой рубанул: чего тут, мол, гадать: есть Александр Масляков-младший, никого другого у руля (и за тумбой) не будет.