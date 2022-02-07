ВИДЕО | Неофициально: новый ведущий КВН определен(2)
На прошлой неделе Александр Масляков заинтриговал всех, кто смотрит КВН и тех, кто когда-то смотрел, но бросил, потому что “надоело одно и то же” (включая ведущего). Сославшись на подкравшийся коронавирус, Масляков сообщил, что ближайшие игры вести не будет. Но и преемника не назвал. Однако теперь, похоже, появилась определенность.
Версии ходили разные. Одни склонялись к тому, что самая реальная кандидатура — Иван Ургант. Их даже не смущало, что Иван давно не появлялся на играх — с тех пор, как пошутил как раз о том, что он будет новым ведущим (только было это довольно давно). Участник команды “УЕздный город”, а ныне “Дизель-шоу” (Украина) Сергей Писаренко и вовсе со всей уральской прямотой рубанул: чего тут, мол, гадать: есть Александр Масляков-младший, никого другого у руля (и за тумбой) не будет.
Официального объявления пока нет, но сценарист, актер и КВН-обзорщик Денис Косяков поделился свежайшим инсайдом: “Я знаю, кто будет вести КВН — пока “восьмушки”, а дальше как пойдёт”. Денис уверенно заявляет, что новым ведущим будет Дмитрий Нагиев. А так это или нет, мы узнаем совсем скоро: первые съемки — через 10 дней.