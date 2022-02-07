ГАЛЕРЕЯ | Популярный ласнамяэский ресторан Kitchen Rõõm отпраздновал свое 5-летие! Смотри, как веселились гости и какие подарки получили

В тот день из-за коронавируса не все повара вышли на работу и, в результате, всего три повара и остальная команда Kitchen Rõõm сделали все, чтобы при полной посадке все остались довольными и вкусно накормленными.

“Тут очень вкусно, душевно, красиво и профессионально”, — говорили гости, которые часто заходят в ресторан Kitchen Rõõm.

Kitchen Rõõm — это не выход в свет и не пафосное место, это ежедневный, очень вкусный обед или ужин в расслабленной атмосфере в компании близких вам людей.

Основной раздел меню это стейк-хаус. Стейки из премиальной говядины Черный Ангус (Австралия, США) готовятся в угольных печах Хоспер на открытой кухне, а за процессом приготовления можно наблюдать уютно разместившись за столиком ресторана с бокалом вина за дружеской беседой. В остальных разделах меню, гости ресторана найдут большой выбор блюд европейской, кавказской, восточной и авторской кухни.