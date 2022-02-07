ГАЛЕРЕЯ | Популярный ласнамяэский ресторан Kitchen Rõõm отпраздновал свое 5-летие! Смотри, как веселились гости и какие подарки получили
На этих выходных район Ласнамяэ громко отпраздновал 5-летие популярного семейного ресторана Kitchen Rõõm. Ресторан приготовил щедрые призы: некоторые гости получили подарочные карточки от 10 до 50 евро, также один счастливчик выиграл тяжеленный кусок мяса, а другой — огромные детские качели. Мероприятие вели известный дуэт профессиональных ведущих Эстонии — Виталий Вестеринен и Алина Захарова. Смотрите, кто пришел на день рождения Kitchen Rõõm!
В тот день из-за коронавируса не все повара вышли на работу и, в результате, всего три повара и остальная команда Kitchen Rõõm сделали все, чтобы при полной посадке все остались довольными и вкусно накормленными.
“Тут очень вкусно, душевно, красиво и профессионально”, — говорили гости, которые часто заходят в ресторан Kitchen Rõõm.
Kitchen Rõõm — это не выход в свет и не пафосное место, это ежедневный, очень вкусный обед или ужин в расслабленной атмосфере в компании близких вам людей.
Основной раздел меню это стейк-хаус. Стейки из премиальной говядины Черный Ангус (Австралия, США) готовятся в угольных печах Хоспер на открытой кухне, а за процессом приготовления можно наблюдать уютно разместившись за столиком ресторана с бокалом вина за дружеской беседой. В остальных разделах меню, гости ресторана найдут большой выбор блюд европейской, кавказской, восточной и авторской кухни.