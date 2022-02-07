ВИДЕО | Дочь Константина Меладзе спела в украинской версии “Голоса”

За 11 лет изменилось многое. Константин Меладзе не только перестал руководить украинским “Голосом”, но даже как наставник поучаствовал в российском. Появились и тренеры, которые успели побыть в этой роли в обеих странах: Ани Лорак, Валерия, Светлана Лобода. После 2014 года сошло на нет участие российских звезд. До охлаждения отношений между странами тренерами на украинском “Голосе” успели побыть Диана Арбенина, Стас Пьеха и Сергей Лазарев.

Участие 18-летней Лии Меладзе в 12-м сезоне “Голоса страны” было секретом только до записи слепых прослушиваний, затем же стало основной интригой сезона: удастся ли девушке повернуть хотя бы одно кресло? Стоит напомнить, что в своё время строгие судьи украинской версии “Голос. Дети” не оценили талант дочери Павла Яценюка, который в то время занимал должность премьер-министра.

Лия спела знаменитую композицию “Алилуйя” Леонарда Коэна. В этом сезоне судьями стали Потап, Надя Дорофеева, Оля Полякова и Святослав Вакарчук. И вот что произошло далее.

Итак, интрига трансформировалась: теперь интересно, как далеко пройдет "звездная дочка".