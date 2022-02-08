"Французские страсти на подмосковной даче". YouTube-канал Александра Ивашкевича вновь порадует архивным спектаклем(1)
В пятницу, 11 февраля, в 18:00 на YouTube-канале Александра Ивашкевича будет показан спектакль Русского театра Эстонии “Французские страсти на подмосковной даче”. Посмотреть спектакль можно по ссылке.
Режиссёр-постановщик: Юрий Николаев (Санкт-Петербург).
В ролях: Александр Ивашкевич, Любовь Агапова, Елена Яковлева, Ксения Агаркова, Александр Окунев, Илья Нартов.
Премьера состоялась 10 ноября 2000 года.
Посмотреть спектакль можно по ссылке: youtu.be/Q653fDBxw10
«Французские страсти на подмосковной даче» - комедия нравов нашего времени. Чисто по-русски: эмоционально и непоследовательно, герои решают свои любовные проблемы. За один вечер на подмосковной даче рушатся и снова восстанавливаются несчастливые браки, разбиваются светлые надежды, строятся большие планы и открываются маленькие горькие истины. Это круговорот человеческих взаимоотношений, стремительно развивающиеся события, живые диалоги, юмор и неожиданный финал.
Спектакль поставлен по пьесе Людмилы Разумовской.
Архивная видеозапись предоставлена Русским театром Эстонии.
Запись останется в открытом доступе на официальном канале Александра Ивашкевича: https://www.youtube.com/user/aivashkevich