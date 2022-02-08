"Французские страсти на подмосковной даче". YouTube-канал Александра Ивашкевича вновь порадует архивным спектаклем

«Французские страсти на подмосковной даче» - комедия нравов нашего времени. Чисто по-русски: эмоционально и непоследовательно, герои решают свои любовные проблемы. За один вечер на подмосковной даче рушатся и снова восстанавливаются несчастливые браки, разбиваются светлые надежды, строятся большие планы и открываются маленькие горькие истины. Это круговорот человеческих взаимоотношений, стремительно развивающиеся события, живые диалоги, юмор и неожиданный финал.