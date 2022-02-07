ФОТО | Выставка разбитых сердец в Solaris: какие ужасы пережили жители Эстонии при расставании

ФОТО: Erik Lepikson

Вы когда-нибудь думали о том, что возвращаетесь из командировки на несколько дней раньше, а дома вас ждет неприятный сюрприз? Представьте себе ситуацию: приходите с цветами домой, а в постели вместе с любимой находится другой человек. Возможно, вы уже сталкивались в жизни с чем-то подобным. Знайте: вы со своей проблемой не одни!