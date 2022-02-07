ВИДЕО | Умер ученик Олега Попова — клоун Владимир Дерябкин

Дерябкин родился в 1949 году в городе Каменске Ростовской области в казачьей семье, — пишет “АиФ”. В 16 лет он устроился в ленинградский цирк на Фонтанке ночным конюхом. Дерябкин так увлекся цирком, что стал посещать школу народного цирка. Со временем он переквалифицировался из конюха в клоуна. Так Дерябкин проработал в ленинградском цирке до 1996 года. После чего занялся восстановлением казачьей культуры в хуторе Хоботок (Каменский район, Ростовская область), где приобрел усадьбу и жил в последние годы.

Публике он запомнился как известный дрессировщик медведей, ученик Олега Попова. Более того, Дерябкин — первый, кто создал в России Медвежий театр миниатюр, с которым гастролировал по всему миру. Неоднократно удосуживался премий в области циркового искусства.

Первым в России он стал и в создании частного музея граммофонов и фонографов, которые долгие годы собирал по всему миру. По оценкам экспертов, музей Дерябкина по количеству экспонатов является третьим в мире. В музее он представил практически всю историю создания и развития мировой звукозаписи, в том числе и российской.

Владимир Игнатьевич писал также рассказы и стихи. Под одну из его песен (“Россиюшка”) в авторском исполнении выступал российский фигурист Евгений Плющенко, пишет газета “Пик” (г. Каменск-Шахтинский).

Его дело продолжает сын — Владимир Дерябкин-младший. Он работает в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.