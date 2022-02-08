Четыре типа женщин, которые не умеют хранить верность

Сексолог Евгений Кульгавчук разобрался, почему в некоторых парах женщины начинают изменять мужьям.

Специалист отметил, что каждый случай стоит рассматривать отдельно, однако смог выявить четыре типа жён, которые ищут приключений на стороне.

Без мужа

Зачастую к любовнику за теплом и лаской женщина отправляется, когда дома не получает достаточного внимания. В таких семьях муж либо сам увлечён другой дамой, либо ставит работу превыше всего, либо не слишком вкладывается в собственные отношения в эмоциональном плане. Когда жена при живом муже чувствует себя одиноко, а любовь не позволяет пойти на развод, для неё единственным выходом является измена.

Бабочки

Дом — полная чаша, а муж — интересный, заботливый и любящий, но некоторые женщины всё равно стремятся найти кого-то ещё. Таким жёнам просто не хватает уже уделяемого внимания, они находятся в постоянном поиске, меняют партнёров одного за другим и зачастую имеют несколько любовников одновременно.

Мстительницы

Женщины такого типа обычно не ищут вне дома любовь и внимание, им всего хватает в браке, однако измена в их случае — способ отомстить мужу за обиду. За его собственную измену или за неосторожное слово — любой проступок супруга может стать мотивом для интрижки на стороне. Позже мстительницы жалеют о своём коварном плане, потому как он нередко выходит им боком, особенно когда муж узнаёт об адюльтере.

Хищницы

Обладательницы такого характера не обращают внимания на эмоции — от любовника они не ждут ни секса, ни восхищения. Чаще всего отношения с новым кавалером нужны изменщице для достижения некой цели, из-за которой она ни перед чем не остановится. Причём нельзя сказать, что хищницы не любят мужей — зачастую они соблазняют ухажёров на стороне, чтобы при помощи шантажа продвинуть супруга по службе или иным способом помочь ему устроиться.