«Зачем вам старый муж?»: Вере Брежневой задали вопрос ребром

Брежнева 3 февраля отметила 40-летие и показала видео с праздника. Многие поклонники в комментариях восхищались Верой и ее супругом, но некоторые все же осудили певицу за брак с мужчиной, который значительно старше ее.

После юбилея Брежнева решила в сторис ответить на вопросы подписчиков. Один из них спросил у артистки: «Вы такая молодая, красивая, зачем вам такой старый муж?»

«Ну вот опять же, о бестактности. Желаю вам найти своего мужчину. Такого, чтобы нравился вам, а не всем остальным», – написала певица ответ.

На этом Брежнева не успокоилась и написала развернутый ответ на вопрос.

«Я обожаю нашу рубрику ответы-вопросы. Но вчера триггерной точкой оказалась разница в возрасте с мужем. Большинство, к счастью, относятся к этому спокойно. Но вот реально на протяжении нескольких лет есть люди, которых этот факт очень возмущает, причем в моих отношения», – написала певица в Инстаграме.

«В том-то и дело, что счастье в отношениях зависит не от возраста. Отношения – это такой же труд, как и любая работа. Поэтому, приходя с работы, тоже нужно работать, но в другом ключе. Идеальных отношений не бывает. Это путь. Со своими трещинами, шершавостями и скользкими участками.

Но когда есть основа – ЛЮБОВЬ и желание быть с партнером, вместе созидать, вместе идти вперед, вместе развиваться, то в отношениях возраст точно не играет роли. И я сейчас говорю о разнице в возрасте и в сторону “плюс”, и в сторону “минус”. Потому что стереотипы и границы только в головах», – продолжила Брежнева.

Вера также привела ответ одной из подписчиц, которая встала на ее сторону: «Когда человечество уже успокоится? Как будто статистика показывает, что одногодки более счастливы в отношениях».