Ксения Собчак и Алексей Пивоваров выступили против поддержки российских спортсменов

В своем телеграм-канале Собчак высмеяла петицию Ягудина и написала, что это бессмыслица. Похожую мысль высказал и Алексей Пивоваров в выпуске “Редакция news”, он заявил, что перспектива у петиции Олимпийского чемпиона небольшая. От себя добавим, что перспектива не то чтобы небольшая, а нулевая. Никто не будет менять правила по ходу действия — тем более благодаря петиции на сайте.

Ранее кампанию уже подхватили многие звезды: Алексей Воробьев, Анна Хилькевич, певица Максим, Ольга Серябкина, Юлианна Караулова, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина, Саша Лукьянова и другие. На данный момент петицию Ягудина "подписали" чуть менее 60 тысяч человек.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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