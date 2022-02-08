Надоела семейная жизнь! Евгения Добровольская разводится с мужем

Известно, что бывшие возлюбленные расстаются без скандалов, интриг и дележки имущества — все, что могли, они урегулировали заранее — заявление рассматривается в мировом суде.

“Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля”, — рассказали “СтарХиту” в пресс-службе суда.

Дмитрий и Евгения вместе воспитывают 13-летнюю дочь Анастасию, и это никак не должно измениться, когда они официально перестанут быть мужем и женой. Настя останется жить с мамой, а Дмитрий будет навещать дочь и проводить с ней установленное судом количество времени.

Будущие супруги познакомились в 2006 году на съемках сериала “Счастье по рецепту”. Страсть вспыхнула ярко и неожиданно, актриса и оператор начали встречаться. Мананников мечтал жениться на Евгении, однако убедить ее пойти с мужчиной под венец смогла только беременность — расписались возлюбленные в 2009-м, когда Добровольская была практически на сносях.

Друзья и родственники Евгении пытались всеми силами отговорить актрису создавать с Дмитрием семью. Главным аргументом была большая разница в возрасте между Добровольской и ее избранником — Мананников, напомним, младше артистки на 13 лет. Многие думали, что Евгения недолго пробудет вместе с оператором, однако оказалось все ровным счетом наоборот — это был самый долгий союз в жизни Евгении — супруги были вместе 16 лет.

К разводу все начало идти не так давно. Добровольская даже признавалась, что ее стала раздражать семейная жизнь. “Иногда думаю, что проще быть одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой, переосмыслить ситуацию, проанализировать, принять решение”, — говорила артистка буквально полгода назад.