08.02.2022, 15:30
ВИДЕО | Крокодил едва не съел сына “охотника на крокодилов”(2)
ФОТО: screenshot - youtube
Натуралист и автор телешоу “Охотник на крокодилов” Стив Ирвин погиб в 2006 году: скат вонзил свою иглу прямо в его сердце. За 4 года до этого Стив спас крокодила, которого назвал Каспером. А в 2003 году у Стива родился сын Роберт, который сейчас продолжает дело отца. Но очередная встреча Каспера и Роберта едва не стала последней для юноши.
“У Каспера дикий характер, когда отец с ним познакомился, он уже был таким”, — признавался Роберт до съемок. И Каспер подтвердил это ещё раз, когда Роберт попытался дать ему кусок мяса. Но хищник выбрал “кусок мяса” побольше и, широко разинув пасть, бросился за ним.
На этот раз наследнику “охотника” удалось спастись.