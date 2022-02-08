ВИДЕО | Крокодил едва не съел сына “охотника на крокодилов”

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Натуралист и автор телешоу “Охотник на крокодилов” Стив Ирвин погиб в 2006 году: скат вонзил свою иглу прямо в его сердце. За 4 года до этого Стив спас крокодила, которого назвал Каспером. А в 2003 году у Стива родился сын Роберт, который сейчас продолжает дело отца. Но очередная встреча Каспера и Роберта едва не стала последней для юноши.