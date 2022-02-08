08.02.2022, 15:53
Фильм "Купе номер 6" не получил европейского "Оскара"(2)
Foto: Taavi Sepp
В субботу в Берлине состоялось вручение наград Европейской киноакадемии, известной как “европейский Оскар”. Фильм совместного производства Эстонии, Финляндии, России и Германии “Купе номер 6” режиссера Юхо Куосмасена остался без наград.
Фильм “Купе № 6” рассказывает о путешествии финской студентки и русского шахтера в поезде Москва — Мурманск в конце 1990-х годов. Вместе с Юрой Борисовым в нем сыграла финская актриса Сейди Хаарла.
В 2021 году “Купе № 6” удостоили Гран-при международного Каннского кинофестиваля. В 2022-м лента была номинирована на “Золотой глобус” в категории “Лучший фильм не на английском языке”, но награду получила картина “Сядь за руль моей машины” Рюсукэ Хамагути.