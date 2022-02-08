Фильм "Купе номер 6" не получил европейского "Оскара"

Фильм “Купе № 6” рассказывает о путешествии финской студентки и русского шахтера в поезде Москва — Мурманск в конце 1990-х годов. Вместе с Юрой Борисовым в нем сыграла финская актриса Сейди Хаарла.

В 2021 году “Купе № 6” удостоили Гран-при международного Каннского кинофестиваля. В 2022-м лента была номинирована на “Золотой глобус” в категории “Лучший фильм не на английском языке”, но награду получила картина “Сядь за руль моей машины” Рюсукэ Хамагути.