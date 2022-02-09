На Моргенштерна завели очередное дело — причиной стала татуировка(27)
Рэпер Алишер Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков в нескольких видеоклипах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, полиция Набережных Челнов по результатам проверки приняла решение о возбуждении производства по статье об административном правонарушении, — специалисты в Набережных Челнах сделали вывод, что татуировка на груди музыканта пропагандирует употребление запрещенных веществ. В административном деле речь идет о клипах на песни “Новая волна”, “El problema” и “Yung Hefner”.
“Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы… по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю”, — уточнил источник, добавив, что вину Моргенштерн не признал.
Адвокат артиста Сергей Жорин назвал постановление “абсурдом” и заявил, что оно обязательно будет обжаловано.
“Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков”, — сказал Жорин.
Сам рэпер, уехав в ноябре из России после обвинения (пока на словах) в торговле наркотиками через Интернет, до сих пор не вернулся.