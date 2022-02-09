09.02.2022, 11:14
Наташа Королева отпускает сына "на вольные хлеба"(4)
ФОТО: screenshot - youtube
Певица Наташа Королева в разговоре с “Собеседником” заявила, что ее единственный сын Архип Глушко планирует снять квартиру и съехать от родителей.
“Архип планирует снять квартиру, чтобы уйти на самостоятельные хлеба. Конечно, я ему дам сумму на задаток. Потому что снять квартиру в Москве — это сейчас удовольствие дорогое”, — сказала Королева.
Она добавила, что положительно отнеслась к такому решению сына. По мнению певицы, в 20 лет уже пора отпускать ребенка во взрослую жизнь. Королева предположила, что Архип мог съехать и раньше, однако не был к этому готов. Она рассказала, что сын преподает японский язык и зарабатывает по 60 евро за одно занятие.