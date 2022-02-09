Тину Канделаки назначили директором телеканала ТНТ

“Спасибо всем за искренние поздравления! Назначение исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ — большая ответственность.

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Спасибо холдингу и А.А. Жарову за доверие, Роману Петренко за поддержку, а команде ТНТ и всем, с кем я уже не первый месяц работаю, за дружеское общение и желание сохранить и преумножить результаты главного развлекательного канала страны.

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Больше пока добавить нечего, работы много.

Так что смотрите @tnt_online и не переключайтесь)”, — написала Тина у себя в Инстаграме.