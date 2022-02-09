Тину Канделаки назначили директором телеканала ТНТ(5)
“Спасибо всем за искренние поздравления! Назначение исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ — большая ответственность.
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Спасибо холдингу и А.А. Жарову за доверие, Роману Петренко за поддержку, а команде ТНТ и всем, с кем я уже не первый месяц работаю, за дружеское общение и желание сохранить и преумножить результаты главного развлекательного канала страны.
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Больше пока добавить нечего, работы много.
Так что смотрите @tnt_online и не переключайтесь)”, — написала Тина у себя в Инстаграме.
Бывший руководитель канала и автор идеи “Дома-2” Роман Петренко покинул свою должность, но не сам холдинг. Романа назначили советником гендиректора “Газпром-Медиа”.
Канделаки будет отвечать за развлекательные программы на канале. До этого телеведущая была генеральным продюсером спортивного канала “Матч-ТВ”.