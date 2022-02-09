Шоубиз
09.02.2022, 11:30

Тину Канделаки назначили директором телеканала ТНТ

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ФОТО: Scanpix
Телеведущую Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ. Об этом сообщается в заявлении холдинга “Газпром-Медиа”, куда входит телеканал.

“Спасибо всем за искренние поздравления! Назначение исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ — большая ответственность.

Спасибо холдингу и А.А. Жарову за доверие, Роману Петренко за поддержку, а команде ТНТ и всем, с кем я уже не первый месяц работаю, за дружеское общение и желание сохранить и преумножить результаты главного развлекательного канала страны.

Больше пока добавить нечего, работы много.
Так что смотрите @tnt_online и не переключайтесь)”, — написала Тина у себя в Инстаграме.

Бывший руководитель канала и автор идеи “Дома-2” Роман Петренко покинул свою должность, но не сам холдинг. Романа назначили советником гендиректора “Газпром-Медиа”.

Канделаки будет отвечать за развлекательные программы на канале. До этого телеведущая была генеральным продюсером спортивного канала “Матч-ТВ”.

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