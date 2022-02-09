Кино
09.02.2022, 12:30

Кэмпион чемпион? Объявлены номинанты на “Оскара”

 
Фото: Kinopoisk

Американская киноакадемия объявила претендентов на свою ежегодную премию. Среди фильмов лидирует “Власть пса” Джейн Кэмпион, вышедшая на Netflix. Драма претендует в том числе на статуэтки в категориях “Лучший фильм” и “Лучший режиссер”. Далее идет “Дюна” с десятью номинациями, а следующие места поделили “Вестсайдская история” и “Белфаст” с семью номинациями, — подсчитал Кинопоиск.

Несмотря на слухи, “Нет пути домой” не получил номинацию как лучший фильм. Интересно, что в этой категории пять из десяти картин либо сразу были выпущены на стримингах, либо после сокращенного прокатного окна. Речь про “CODA: Ребенок глухих родителей” (Apple TV+), “Не смотрите наверх” (Netflix), “Дюну” (HBO Max), “Короля Ричарда” (HBO Max) и “Власть пса” (Netflix). В эту же номинацию включили фильм не на английском языке — “Сядь за руль моей машины” (в 2020-м в этой же категории победили корейские “Паразиты”).

Для Адама МакКея и Кевина Дж. Мессика это уже второе упоминание в категории “Лучшая картина” (первой номинировали их “Власть” 2018 года). Во второй раз номинируется и картина Гильермо дель Торо: до “Аллеи кошмаров” статуэтку получила “Форма воды” в 2018-м. А работы Пола Томаса Андерсона номинированы в третий раз (ранее на премию выдвигались его “Нефть” и “Призрачная нить”). Для Стивена Спилберга (“Вестсайдская история”) это одиннадцатая номинация как для продюсера.

В список номинантов также попала российская анимационная короткометражка Антона Дьякова “БоксБалет”.

Победителей объявят 27 марта, а пока знакомимся с основными номинантами.

Лучший фильм

  • “Власть пса”
  • “Белфаст”
  • “CODA: Ребенок глухих родителей”
  • “Не смотрите наверх”
  • “Сядь за руль моей машины”
  • “Король Ричард”
  • “Дюна”
  • “Лакричная пицца”
  • “Аллея кошмаров”
  • “Вестсайдская история”

Лучший актер

  • Уилл Смит, “Король Ричард”
  • Хавьер Бардем, “В роли Рикардо”
  • Бенедикт Камбербэтч, “Власть пса”
  • Эндрю Гарфилд, “Тик-так… БУМ!”
  • Дензел Вашингтон, “Трагедия Макбета”

Лучшая актриса

  • Николь Кидман, “В роли Рикардо”
  • Джессика Честейн, “Глаза Тэмми Фэй”
  • Оливия Колман, “Незнакомая дочь”
  • Пенелопа Крус, “Параллельные матери”
  • Кристен Стюарт, “Спенсер”

Лучший режиссер

  • Кеннетт Брана, “Белфаст”
  • Рюсукэ Хамагути, “Сядь за руль моей машины”
  • Пол Томас Андерсон, “Лакричная пицца”
  • Джейн Кэмпион, “Власть пса”
  • Стивен Спилберг, “Вестсайдская история”

Лучшая актриса второго плана

  • Ариана ДеБос, “Вестсайдская история”
  • Джуди Денч, “Белфаст”
  • Онжаню Эллис, “Король Ричард”
  • Джесси Бакли, “Незнакомая дочь”
  • Кирстен Данст, “Власть пса”

Лучший актер второго плана

  • Киран Хайндс, “Белфаст”
  • Трой Коцур, “CODA: Ребенок глухих родителей”
  • Джесси Племонс, “Власть пса”
  • Коди Смит-Макфи, “Власть пса”
  • Дж.К. Симмонс, “В роли Рикардо”

Лучший адаптированный сценарий

  • Сиан Хедер, “CODA: Ребенок глухих родителей”
  • Рюсукэ Хамагути, Такамаса Оэ,“Сядь за руль моей машины”
  • Дени Вильнёв, “Дюна”
  • Мэгги Джилленхол, “Незнакомая дочь”
  • Джейн Кэмпион, “Власть пса”

Лучший оригинальный сценарий

  • Пол Томас Андерсон, “Лакричная пицца”
  • Кеннетт Брана, “Белфаст”
  • Адам МакКей, “Не смотрите наверх”
  • Зак Бэйлин, “Король Ричард”
  • Йоаким Триер, Эскиль Вогт, “Худший человек на свете”

Лучший иностранный фильм

  • “Рука бога” (Италия)
  • “Сядь за руль моей машины” (Япония)
  • “Побег” (Дания)
  • “Лунана: Як в классной комнате” (Бутан)
  • “Худший человек на свете” (Норвегия)

Лучший анимационный фильм

  • “Энканто”
  • “Побег”
  • “Митчеллы против машин”
  • “Лука”
  • “Райя и последний дракон”

Лучший документальный фильм

  • “Аттика”
  • “Вознесение”
  • “Побег”
  • “Лето соула”
  • “Текст в огне”

Лучший оператор

  • Эри Вегнер, “Власть пса”
  • Брюно Дельбоннель, “Трагедия Макбета”
  • Дан Лаустсен, “Аллея кошмаров”
  • Грег Фрейзер, “Дюна”
  • Януш Камински, “Вестсайдская история”

Лучшие визуальные эффекты

  • “Главный герой”
  • “Дюна”
  • “Не время умирать”
  • “Шан-Чи и легенда десяти колец”
  • Человек-паук: Нет пути домой”

Лучший монтаж

  • “Дюна”
  • “Не смотрите наверх”
  • “Король Ричард”
  • “Тик-так… БУМ!”
  • “Власть пса”

Лучший звук

  • “Белфаст”
  • “Дюна”
  • “Не время умирать”
  • “Вестсайдская история”
  • “Власть пса”

Лучший оригинальный саундтрек

  • “Не смотрите наверх”
  • “Власть пса”
  • “Дюна”
  • “Энканто”
  • “Параллельные матери”

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Affairs of the Art
  • Bestia
  • “БоксБалет”
  • “Робин”
  • “Стеклоочиститель”

Лучший короткометражный фильм

  • Ala Kachuu — Take and Run
  • The Dress
  • The Long Goodbye
  • On My Mind
  • Please Hold

Лучший короткометражный документальный фильм

  • Audible
  • “Отведи меня домой”
  • “Королева баскетбола”
  • “Три песни для Беназир”
  • When We Were Bullies

Лучшая работа художника-постановщика

  • “Дюна”
  • “Аллея кошмаров”
  • “Власть пса”
  • “Трагедия Макбета”
  • “Вестсайдская история”

Лучшие костюмы

  • “Аллея кошмаров”
  • “Круэлла”
  • “Дюна”
  • “Вестсайдская история”
  • “Сирано”

Лучший грим и прически

  • “Дом Gucci”
  • “Дюна”
  • “Круэлла”
  • “Поездка в Америку 2”
  • “Глаза Тэмми Фэй”

Лучшая песня

  • “Be Alive” — “Король Ричард”
  • “Dos Oruguitas” — “Энканто”
  • “Down To Joy” — “Белфаст”
  • “No Time To Die” — “Не время умирать”
  • “Somehow You Do” — “Четыре хороших дня”
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