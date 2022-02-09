Кэмпион чемпион? Объявлены номинанты на “Оскара”

Несмотря на слухи, “Нет пути домой” не получил номинацию как лучший фильм. Интересно, что в этой категории пять из десяти картин либо сразу были выпущены на стримингах, либо после сокращенного прокатного окна. Речь про “CODA: Ребенок глухих родителей” (Apple TV+), “Не смотрите наверх” (Netflix), “Дюну” (HBO Max), “Короля Ричарда” (HBO Max) и “Власть пса” (Netflix). В эту же номинацию включили фильм не на английском языке — “Сядь за руль моей машины” (в 2020-м в этой же категории победили корейские “Паразиты”).

Для Адама МакКея и Кевина Дж. Мессика это уже второе упоминание в категории “Лучшая картина” (первой номинировали их “Власть” 2018 года). Во второй раз номинируется и картина Гильермо дель Торо: до “Аллеи кошмаров” статуэтку получила “Форма воды” в 2018-м. А работы Пола Томаса Андерсона номинированы в третий раз (ранее на премию выдвигались его “Нефть” и “Призрачная нить”). Для Стивена Спилберга (“Вестсайдская история”) это одиннадцатая номинация как для продюсера.

В список номинантов также попала российская анимационная короткометражка Антона Дьякова “БоксБалет”.

Победителей объявят 27 марта, а пока знакомимся с основными номинантами.

Лучший фильм

“Власть пса”

“Белфаст”

“CODA: Ребенок глухих родителей”

“Не смотрите наверх”

“Сядь за руль моей машины”

“Король Ричард”

“Дюна”

“Лакричная пицца”

“Аллея кошмаров”

“Вестсайдская история”

Лучший актер

Уилл Смит, “Король Ричард”

Хавьер Бардем, “В роли Рикардо”

Бенедикт Камбербэтч, “Власть пса”

Эндрю Гарфилд, “Тик-так… БУМ!”

Дензел Вашингтон, “Трагедия Макбета”

Лучшая актриса

Николь Кидман, “В роли Рикардо”

Джессика Честейн, “Глаза Тэмми Фэй”

Оливия Колман, “Незнакомая дочь”

Пенелопа Крус, “Параллельные матери”

Кристен Стюарт, “Спенсер”

Лучший режиссер

Кеннетт Брана, “Белфаст”

Рюсукэ Хамагути, “Сядь за руль моей машины”

Пол Томас Андерсон, “Лакричная пицца”

Джейн Кэмпион, “Власть пса”

Стивен Спилберг, “Вестсайдская история”

Лучшая актриса второго плана