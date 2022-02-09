Кэмпион чемпион? Объявлены номинанты на “Оскара”
Американская киноакадемия объявила претендентов на свою ежегодную премию. Среди фильмов лидирует “Власть пса” Джейн Кэмпион, вышедшая на Netflix. Драма претендует в том числе на статуэтки в категориях “Лучший фильм” и “Лучший режиссер”. Далее идет “Дюна” с десятью номинациями, а следующие места поделили “Вестсайдская история” и “Белфаст” с семью номинациями, — подсчитал Кинопоиск.
Несмотря на слухи, “Нет пути домой” не получил номинацию как лучший фильм. Интересно, что в этой категории пять из десяти картин либо сразу были выпущены на стримингах, либо после сокращенного прокатного окна. Речь про “CODA: Ребенок глухих родителей” (Apple TV+), “Не смотрите наверх” (Netflix), “Дюну” (HBO Max), “Короля Ричарда” (HBO Max) и “Власть пса” (Netflix). В эту же номинацию включили фильм не на английском языке — “Сядь за руль моей машины” (в 2020-м в этой же категории победили корейские “Паразиты”).
Для Адама МакКея и Кевина Дж. Мессика это уже второе упоминание в категории “Лучшая картина” (первой номинировали их “Власть” 2018 года). Во второй раз номинируется и картина Гильермо дель Торо: до “Аллеи кошмаров” статуэтку получила “Форма воды” в 2018-м. А работы Пола Томаса Андерсона номинированы в третий раз (ранее на премию выдвигались его “Нефть” и “Призрачная нить”). Для Стивена Спилберга (“Вестсайдская история”) это одиннадцатая номинация как для продюсера.
В список номинантов также попала российская анимационная короткометражка Антона Дьякова “БоксБалет”.
Победителей объявят 27 марта, а пока знакомимся с основными номинантами.
Лучший фильм
- “Власть пса”
- “Белфаст”
- “CODA: Ребенок глухих родителей”
- “Не смотрите наверх”
- “Сядь за руль моей машины”
- “Король Ричард”
- “Дюна”
- “Лакричная пицца”
- “Аллея кошмаров”
- “Вестсайдская история”
Лучший актер
- Уилл Смит, “Король Ричард”
- Хавьер Бардем, “В роли Рикардо”
- Бенедикт Камбербэтч, “Власть пса”
- Эндрю Гарфилд, “Тик-так… БУМ!”
- Дензел Вашингтон, “Трагедия Макбета”
Лучшая актриса
- Николь Кидман, “В роли Рикардо”
- Джессика Честейн, “Глаза Тэмми Фэй”
- Оливия Колман, “Незнакомая дочь”
- Пенелопа Крус, “Параллельные матери”
- Кристен Стюарт, “Спенсер”
Лучший режиссер
- Кеннетт Брана, “Белфаст”
- Рюсукэ Хамагути, “Сядь за руль моей машины”
- Пол Томас Андерсон, “Лакричная пицца”
- Джейн Кэмпион, “Власть пса”
- Стивен Спилберг, “Вестсайдская история”
Лучшая актриса второго плана
- Ариана ДеБос, “Вестсайдская история”
- Джуди Денч, “Белфаст”
- Онжаню Эллис, “Король Ричард”
- Джесси Бакли, “Незнакомая дочь”
- Кирстен Данст, “Власть пса”
Лучший актер второго плана
- Киран Хайндс, “Белфаст”
- Трой Коцур, “CODA: Ребенок глухих родителей”
- Джесси Племонс, “Власть пса”
- Коди Смит-Макфи, “Власть пса”
- Дж.К. Симмонс, “В роли Рикардо”
Лучший адаптированный сценарий
- Сиан Хедер, “CODA: Ребенок глухих родителей”
- Рюсукэ Хамагути, Такамаса Оэ,“Сядь за руль моей машины”
- Дени Вильнёв, “Дюна”
- Мэгги Джилленхол, “Незнакомая дочь”
- Джейн Кэмпион, “Власть пса”
Лучший оригинальный сценарий
- Пол Томас Андерсон, “Лакричная пицца”
- Кеннетт Брана, “Белфаст”
- Адам МакКей, “Не смотрите наверх”
- Зак Бэйлин, “Король Ричард”
- Йоаким Триер, Эскиль Вогт, “Худший человек на свете”
Лучший иностранный фильм
- “Рука бога” (Италия)
- “Сядь за руль моей машины” (Япония)
- “Побег” (Дания)
- “Лунана: Як в классной комнате” (Бутан)
- “Худший человек на свете” (Норвегия)
Лучший анимационный фильм
- “Энканто”
- “Побег”
- “Митчеллы против машин”
- “Лука”
- “Райя и последний дракон”
Лучший документальный фильм
- “Аттика”
- “Вознесение”
- “Побег”
- “Лето соула”
- “Текст в огне”
Лучший оператор
- Эри Вегнер, “Власть пса”
- Брюно Дельбоннель, “Трагедия Макбета”
- Дан Лаустсен, “Аллея кошмаров”
- Грег Фрейзер, “Дюна”
- Януш Камински, “Вестсайдская история”
Лучшие визуальные эффекты
- “Главный герой”
- “Дюна”
- “Не время умирать”
- “Шан-Чи и легенда десяти колец”
- “Человек-паук: Нет пути домой”
Лучший монтаж
- “Дюна”
- “Не смотрите наверх”
- “Король Ричард”
- “Тик-так… БУМ!”
- “Власть пса”
Лучший звук
- “Белфаст”
- “Дюна”
- “Не время умирать”
- “Вестсайдская история”
- “Власть пса”
Лучший оригинальный саундтрек
- “Не смотрите наверх”
- “Власть пса”
- “Дюна”
- “Энканто”
- “Параллельные матери”
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Affairs of the Art
- Bestia
- “БоксБалет”
- “Робин”
- “Стеклоочиститель”
Лучший короткометражный фильм
- Ala Kachuu — Take and Run
- The Dress
- The Long Goodbye
- On My Mind
- Please Hold
Лучший короткометражный документальный фильм
- Audible
- “Отведи меня домой”
- “Королева баскетбола”
- “Три песни для Беназир”
- When We Were Bullies
Лучшая работа художника-постановщика
- “Дюна”
- “Аллея кошмаров”
- “Власть пса”
- “Трагедия Макбета”
- “Вестсайдская история”
Лучшие костюмы
- “Аллея кошмаров”
- “Круэлла”
- “Дюна”
- “Вестсайдская история”
- “Сирано”
Лучший грим и прически
- “Дом Gucci”
- “Дюна”
- “Круэлла”
- “Поездка в Америку 2”
- “Глаза Тэмми Фэй”
Лучшая песня
- “Be Alive” — “Король Ричард”
- “Dos Oruguitas” — “Энканто”
- “Down To Joy” — “Белфаст”
- “No Time To Die” — “Не время умирать”
- “Somehow You Do” — “Четыре хороших дня”