Курбан Омаров увел жену у футболиста сборной России

Они прожили вместе больше 15 лет, все эти годы жена переезжала за спортсменом в города, где тот играл, — вспоминает “СтарХит”. А еще в ноябре прошлого года горой стояла за мужа, который в гостевом матче против Хорватии случайно забил мяч в свои ворота. Тогда это привело к поражению нашей команды со счетом 0:1 и невыходу на чемпионат мира напрямую. Разочарованные болельщики завалили сообщениями в соцсетях не только футболиста, но и Анастасию. Некоторые даже требовали с нее деньги за проигранную ставку, на что Кудряшова отреагировала изысканно: “Напишите, пожалуйста, вашу карту”.

При этом знакомые семьи говорят, что фактически семьи уже достаточно давно нет: супруги живут раздельно, но умудрились остаться друзьями и вместе воспитывают детей — сына Ника и дочь Милану.

Как только новый роман Анастасии перестал быть тайной для журналистов и читателей, Федор Кудряшов подтвердил расставание: “Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитывали и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за то, что она делает для меня и наших сына и дочки! Время идёт, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности… Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. То, что у Насти сейчас своя личная жизнь — я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех! Жизнь нам и дана для счастья!!!”

Но со стороны кажется, что сам Федор не очень-то счастлив: и спортианая карьера близка к завершению (через два месяца футболисту стукнет 35), и со сборной неловко получилось, и семья распалась. С другой стороны, 35 лет — это тот возраст, когда не поздно начать всё сначала. А если Федор еще и останется жить там, где сейчас играет (а это турецкая Анталья), вряд ли он останется одиноким.