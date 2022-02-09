"Безучастна к происходящему вокруг": У Анастасии Заворотнюк удалили большую часть мозга

Известно, что заболевание мозга было диагностировано у звезды “Моей прекрасной няни” более трех лет назад. По редким сообщениям от родни звезды, состояние артистки остается тяжелым, несмотря на все усилия, которые предпринимают врачи, передает topnews.

Как сообщает “Комсомольская правда”, сейчас Заворотнюк находится у себя в загородном доме в Крекшино, откуда ее вывозят на процедуры.

О том, как выглядит сейчас актриса, рассказала свидетельница, заметившая актрису, которую на коляске вывозила к машине сиделка. По словам женщины, узнать красавицу-актрису можно с трудом, т.к. лицо стало одутловатым, а сама она сильно поправилась.

Женщина отметила, что прежними остались только глаза.

“Она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески”, — рассказала она.

Окружение актрисы также сообщает о том, что Заворотнюк измучена ожиданием улучшений.

Так, по словам знакомого семьи Анатолия Демидова, большую часть времени Заворотнюк проводит в горизонтальном положении. У нее парализована правая половина тела, не работает рука и нет возможности двигаться самостоятельно.

Части утратились зрение и речь. Из-за препаратов она сильно прибавила в весе. Кроме того, изменилось и поведение звезды.

“Она не может долго сохранять концентрацию внимания… кажется, что она вообще безучастна к происходящему вокруг, словно в прострации”, — сообщил мужчина.

По его словам, врачи назвали болезнь неизлечимой, и на данном этапе можно говорить только о том, чтобы продлить звездной пациентке жизнь.

Эксперт, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал “КП”, что Заворотнюк прошла терапию глюкокортикоидами, отчего у нее наблюдается синдром Кушинга.

От него лица пациентов становятся одутловатыми из-за накопления жидкости в тканях. Также препараты сильно сказываются на иммунной защите, нанося удар по иммунитету.

Показанием к применению становится отек мозга, рассказал Чумаков. Эта терапия характерна для тяжелых больных глиобластомой.