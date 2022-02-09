Опытная учительница немецкого закрутила роман с девятиклассником из Самары

Родители 14-летнего тинейджера забили тревогу, кога заметили изменившееся поведение их ребенка. Тот не расставался с телефоном и игрушечным медвежонком, витал в облаках и совершенно не хотел учиться. "Влюбился" - подумали родители, но когда узнали, что предмет грез их наследника - опытная учительница, почему-то не обрадовались. И хотя свою переписку пара старалась вовремя удалять, какие-то сообщения остались в смартфоне мальчика. Прочтя их, родители стали подозревать, что учительница не довольствовалась романтическими переживаниями, а целенаправленно соблазняла ребенка.

Родители подростка обратились к завучу школы. Та спешно отправила преподавателя немецкого на больничный, а мальчика перевели временно на домашнее обучение, чтобы его не засмеяли одноклассники. Вся эта история случилась еще в прошлом учебном году, и до недавнего времени преподаватель так и работала в школе, правда, на дистанте. После того как местная пресса опубликовала статью со скриншотами переписки, педагог уволился, а СК по Самарской области инициировал проверку, в ходе которой действиям учителя дадут правовую оценку.