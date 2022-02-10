Лепсу стало плохо перед концертом

“Он сказал, что немножко простыл и попросил заранее прощения. Также о плохом самочувствии он писал и в Инстаграм, говорил, что у него температура 38 и 2. В целом, конечно, все прошло отлично. На самом концерте плохо ему не становилось. Просто местами тяжеловато было петь, кашлял и так далее”, — пояснила зрительница Анастасия.