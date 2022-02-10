Лепсу стало плохо перед концертом(8)
Певец Григорий Лепс перед концертом в Новосибирске предупредил поклонников, что простыл и попросил прощения за свое не очень хорошее самочувствие. Об этом пишет “Комсомольская правда”. Об этом сообщает “Рамблер” со ссылкой на “КП”.
По словам одной из зрительниц концерта, Лепс сразу сказал, что вынужден выступать больным.
“Он сказал, что немножко простыл и попросил заранее прощения. Также о плохом самочувствии он писал и в Инстаграм, говорил, что у него температура 38 и 2. В целом, конечно, все прошло отлично. На самом концерте плохо ему не становилось. Просто местами тяжеловато было петь, кашлял и так далее”, — пояснила зрительница Анастасия.
При этом поклонники Лепса остались в восторге от концерта, отметив, что тот “был самый волнительный и какой-то эмоционально особенный, поскольку все было на износ”. Они также пожелали певцу скорейшего выздоровления.