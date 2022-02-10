ФОТО | Журналисты раскрыли личность загадочного мужчины из Instagram Волочковой

По данным ФАН, Тимур Яцук работает по найму в салоне. Согласно портфолио Яцука, Волочкова сейчас его единственная звездная клиентка. Ранее его услугами также пользовалась певица Азиза, в остальном к нему приходят обычные женщины. Но только к балерине стилист приезжает на дом.

Насколько близок Яцук с Волочковой, неизвестно. Он свои отношения с балериной не открывает широкой публике, как и она. При этом стилист с удовольствием расчесывает ее кота.

Журналисты ФАН предположили, что именно на почве любви к этим животным Волочкова и Яцук могли сойтись. Стилист часто делает репосты адресов приютов для бездомных кошек, фотографии милых котят и восхищается волонтерами, которые помогают им.

Авторы статьи также обратили внимание на то, что неизвестность Яцука и его невысокий заработок давно никак не останавливают Волочкову, ведь в ее списке уже были и шофер, и, как мы еще не успели забыть, банщик.

Кстати, затем балерина опубликовала совместное фото с прошлогодним любимым — Олегом. Судя по тому, что на задней плане красуется новогодняя елка, фото либо старое, либо кто-то продолжает праздновать.