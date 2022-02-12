Порнозвезда "завязала" со съемками и ушла в религию

Бриттни Де Ла Мора провела в индустрии фильмов для взрослых семь лет. «Я думала, что это все, чего я хочу в жизни, что там я найду любовь, признание и внимание. Но я не нашла всего этого. Мне пришлось начать употреблять наркотики, чтобы переносить съемки», — сказала Де Ла Мора.

Женщина отметила, что гордость не позволяла ей уйти из индустрии, хотя она понимала, что необходимо это сделать. Через три с половиной года после того, как она начала сниматься в порно, ее пригласили в церковь. Тогда порноактриса начала понимать, что это значит — принять Иисуса.

Даже после этого ее продолжало затягивать в порноиндустрию. Тем не менее Де Ла Мора не потеряла интерес к Cвященному писанию. Она заявила, что Бог вел ее в правильном направлении и действительно помог ей освободиться. В конце концов, женщина поняла, что грех мешает не только ее жизни, но и причиняет вред другим. «Я больше не хотела так жить», — подчеркнула она.

Теперь экс-порнозвезда делится с публикой историей своего преображения. Она стала женой и матерью, и в ближайшее время собирается родить второго ребенка. Муж женщины Ричард встретил будущую жену в группе для молодежи в церкви. Они подружились, а затем полюбили друг друга. «Когда я смотрю на Бриттни, я не вижу в ней отблески ее прошлого. Я вижу в ней Божью благодать», — сказал он.

Пара создала организацию, которая занимается проектами, нацеленными на помощь в борьбе с порнозависимостью. Они надеются, что курс «Как перестать смотреть порно» станет мощным инструментом для тех, кто не может остановиться. Курс содержит уроки как для мужчин, так и для женщин. «Бог радикально изменил мою жизнь», — заключила Де Ла Мора.