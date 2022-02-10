В новом сезоне "Холостяка" примут участие двойняшки — и как между ними выбрать?!

Первого холостяка уже представили публике. Им оказался 27-летний фермер Александр Гранков. Хотя к этому определению он относится с долей иронии: “Называйте меня как хотите, главное — хорошим словом. Ферма — это больше название, чем реальность”. Грубо говоря, эта ферма — скорее конюшня. Но кто из девушек не мечтал о принце на белом коне, пусть и с учетом некоторых поправок?

А вот кто станет вторым героем, организаторы пока умалчивают. Но в Сети уже делятся инсайдом: это казахстанский бизнесмен и блогер Димаш Адилет (точнее, Динмухамед Султанбеков). Родители не обделили его вниманием и финансами, так что к своим 26 годам Димаш успел отучиться в Бостонской бизнес-школе и Гарварде, пожить в Америке и Европе. И не только "пожить", но и остаться там: постоянно он проживает в Женеве. Также он считается обладателем одного из самых высоких IQ на планете.

А раз холостяков будет двое, поменяется и сам формат: уже не только мужчины будут выбирать девушек, но и сами девушек героев.

Возможно, чуть проще эту задачу смогут решить двойняшки из Казани Камилла и Карина Зиганшины. И кстати, не исключено, что на первый план выйдет не борьба за холостяков, а борьба за этих сестричек. Мало того, что они обладают модельной внешностью (других на шоу и не берут) — так еще и смогли неплохо подзаработать на криптовалюте и инвестициях.