Реально ли выбрать вид спорта по группе крови?

Вторая группа крови (“А”) часто встречается у людей с умеренной реакцией на стресс, условно — “размышляющие”. Легче переносят начало стресса, — например, меньше волнуются перед выступлениями — но потом заметно уступают обладателям первой группы крови. Им лучше подойдут виды спорта с низкой психо-эмоциональной нагрузкой: фитнес, йога, тай-чи, пилатес, восточные единоборства без жесткого контакта, настольный теннис, большой теннис в парах, беговые лыжи, катание на коньках, гимнастика, гольф. Не рекомендуются интенсивные упражнения с пиковыми нагрузками. Ахиллесова пята обладателей второй группы крови: продолжительная физиологическая реакция на стресс, даже когда сам стресс-фактор давно исчез. Это изнашивает организм быстрее, чем обладателей других группы крови, — поэтому им нужно больше де-стресс упражнений по окончании дня. Наблюдения показывают, что после недели интенсивных занятий обладателям второй группы крови желательно сделать передышку и внести коррективы в режим тренировок.

Приверженцы этой методики полагают, что люди с первой группой крови (“О” в международной классификации) генетически ближе к древним “охотникам”. Они быстро реагируют на стресс и хорошо переносят интенсивные физические нагрузки. С большой долей вероятности их заинтересуют активные виды спорта, например: бокс, контактные единоборства, триатлон, бег на длинные дистанции, плавание, велогонки, — в общем, любые аэробные нагрузки. Если заниматься йогой, то пауэр. Экстремальные виды спорта не рекомендуются, поскольку восстановление организма после предельных нагрузок обычно занимает у них больше времени, чем у людей с другими группами крови. Наблюдения показывают, что после 30 дней интенсивного стресс-воздействия производительность людей с первой группой крови резко снижается, им необходима реабилитация.

Американский врач-натуропат Питер Д’Адамо, автор книги “4 группы крови — 4 образа жизни” связывает принадлежность человека к определенной группе крови с его стрессоустойчивостью и специфическими способами защиты от стрессогенных воздействий. Согласно его теории, люди с первой группой крови наиболее устойчивы к стрессогенным воздействиям, далее от группы к группе стрессоустойчивость понижается.

В ситуации стресса обладатели третьей группы крови (“В”) — “сбалансированные” — ближе ко второй группе, хотя по всем остальным показателям они похожи на первую группу. Им свойственна быстрая реакция на стрессовое воздействие и быстрая релаксация, причем сравнительно небольшими усилиями. Люди с третьей группой крови имеют выраженную склонность к сосредоточенности и созидательному творчеству, но могут резко и непредсказуемо реагировать на нарушение эмоционального баланса. Они отлично проявят себя в упражнениях с весами и при интенсивных кардио-нагрузках, в идеале — на свежем воздухе. Им подходят плавание, теннис, бейсбол, бег, спортивный туризм, скандинавская ходьба, гольф, хатха-йога. Рекомендуется чередовать интенсивные нагрузки и релаксирующие упражнения.

Обладатели четвертой группы крови (“АВ”) — примерно 5% населения — похожи на первую по скорости реакции на стресс. Им хорошо подойдут, например, регулярные кардио-тренировки или боевые искусства с использованием оружия. Но по степени продолжительности реакции на стресс четвертая группа больше похожа на вторую. Поэтому им можно смело рекомендовать и верховую езду, и танцы, и гольф, и туризм, — с пониженным уровнем стресса.

“Продавцы” этой методики в разной упаковке забывают объяснить важную вещь. Подобная классификация вовсе не означает, что людям с первой группой крови — “охотникам” — не рекомендуется заниматься йогой, а второй группы — плаванием. Эта система всего лишь означает, что границы стресса и пределы для физического совершенствования в данном виде активности у одной группы крови выше, чем у других.

Исследования влияния группы крови на спортивные показатели выявили интересные закономерности. С поправкой на возраст и уровень тренированности, бегуны-любители с первой группой крови имеют 10% преимущество перед другими группами, например, в беге на средние и длинные дистанции.

Также профессиональные спортсмены с первой группой крови способны часто участвовать в соревнованиях, показывая ровные результаты. Атлеты со второй группой крови способны один-два раза в год собрать все силы и прекрасно выступить на ответственных соревнованиях.