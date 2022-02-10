Венец безбрачия: ТОП-3 женских имен, которые мешают выйти замуж

Первое женское имя в списке — Александра. “Мужская энергетика имени очень часто отталкивает противоположный пол. Александра обладает сильным и порой даже грубым характером, что часто приводит к конфликтам в паре”, — рассказал Владимир Никара.

На втором месте — Маргарита. Обладательницы этого имени на протяжении всей жизни сталкиваются с трудностями в личной жизни. Зачастую их отношения с партнером заканчиваются, не успев толком начаться и перерасти во что-то более серьезное. Они совершают необдуманные поступки и живут одним днем. Из-за этого Маргариты часто становятся одинокими”, — отметил Артемий Никара.

Завершает тройку обладательниц имен, на которых вероятен венец безбрачия, — Людмила. Чаще всего эти женщины — очень истеричные натуры, которые не готовы мириться с недостатками второй половинки. Потому даже небольшой конфликт может стать серьезным поводом для разрыва отношений. “Если такие девушки выходят замуж, то, как правило, это очень хрупкий и недолговечный союз”, — дополнил Владимир Никара.

Но все-таки всегда стоит помнить, имя — не приговор, и каждый человек способен изменить свою судьбу к лучшему.