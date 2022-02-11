"Язык не поворачивается...": Лариса Гузеева рассказала об истинном отношении к невестке(4)
Лариса Гузеева дала понять, что у нее с невесткой Аней сложились самые теплые родственные отношения. В Instagram актриса и телеведущая опубликовала фото с женой сына и призналась, что у нее язык не поворачивается назвать свою “дорогую девочку” невесткой, — кмиляется 5-tv.
“Мы с моей, язык не поворачивается назвать мою девочку дорогую невесткой, Анечкой. Когда думаешь: „О, ща такой сложности и глубины будет двойной портрет под плакучей ивой, поздно вечером, в сугробе, освещенные фонарями…“. А получается дурацкая фотография с дурацкими лицами. Семья — это сила! Ничего значимее нет. Согласны?” — подписала кадр Гузеева.
Подписчики актрисы порадовались близким отношениям, которые смогли наладить между собой звездная свекровь и ее молодая невестка. “Вы еще и свекровь прекрасная. Какая поддержка, супер! Вот это мудрость”; “Круто, когда такие отношения. От старшего поколения зависит практически вся атмосфера в семье с детьми, невестками, внуками”; “Классно, когда свекровь любит невестку, как дочь”, — комментируют поклонники.
Жену своего сына Георгия Анну телеведущая представила в 2020 году и сразу назвала ее своей дочкой.