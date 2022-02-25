Россия отстранена от участия в "Евровидении"

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте и в соцсетях конкурса, исполнительный совет EBU принял такое решение "по рекомендации руководящего органа конкурса “Евровидения”, на основе правил мероприятия и ценностей EBU”.

Также отмечается, что решение принято EBU в связи с “обеспокоенностью организации” по поводу “беспрецедентного кризиса на Украине”. Участие России в нем нанесет “ущерб репутации конкурса”.

Ранее Финляндия заявила, что не будет участвовать в Евровидении, если туда поедет артист из России, — сообщают СМИ со ссылкой на Eurovoix. Финская вещательная компания Yle сделала заявление, в котором попросила EBU исключить Россию из списка участников в этом году.

“Yle не может участвовать в мероприятии, на котором Россия может использовать один из самых известных европейских брендов для продвижения своих интересов”, — заявил креативный директор сети Вилле Вилен.

До обращения Финляндии один из украинских вещателей также попросил EBU не давать России возможности выступить, однако Европейский вещательный союз ответил, что ждет номера обеих стран, а Евровидение — неполитический конкурс.

Однако сегодня мнение организаторов изменилось. Ими было принято решение об отстранении России от конкурса. Они объяснили своё решение тем, что участие России в конкурсе на фоне ситуации в Украине превратит его проведение в хаос.