Горячо! Олимпийские чемпионки снялись обнаженными для обложки Playboy

На размещенном в соцсетях кадре 27-летняя Буквиц позирует в расстегнутой черной шелковой рубашке, из-под которой видна обнаженная грудь. Бедра спортсменки украшают золотые и серебряные цепи. На фото Буквиц в черных лаковые туфлях на шпильке. Кроме того, бобслеистку сфотографировали боком к зеркалу, в отражении которого видно, что на ней отсутствует нижнее белье.