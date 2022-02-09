09.02.2022, 17:00
Путин пригласил Макрона за невероятно длинный стол: Подборка мемов из соцсетей(41)
ФОТО: Scanpix
В интернете не утихает бурная фантазия пользователей социальных сетей вокруг прошедшей политической встречи президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина.
Смотрите, как пользователи соцсетей оригинально обыграли стол, за которым в Кремле беседовали два лидера.
Пользователи сравнивали стол с качелями-балансирами, площадкой для игры в пинг-понг или для танцев Рамзана Кадырова.
Подробнее о встрече читайте ЗДЕСЬ.