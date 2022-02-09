ГАЛЕРЕЯ | Лучшие фотографии природы! В Русском театре открылась выставка “Бескровная охота”

“Бескровная охота ведется также, как и настоящая, — рассказывает основатель и бессменный руководитель фотоконкурса, биолог и фотограф природы Тийт Хунт. — Только вместо ружей у охотников в руках фотоаппараты, патроны заменяют карты памяти, а добыча — масса фотографий животных и природы. И ни одного выстрела, только негромкие щелчки затворов фотокамер. Цель фотоохоты — с помощью фотографий продемонстрировать характерные особенности региональных ландшафтов и их обитателей”.

Ежегодно в рамках мероприятия объявляется и главный трофей охоты -животное, которое надо поймать в объектив. В разные годы фотографы охотились на бобра, кабана, глухаря, лося, оленя, рысь, куницу, барсука, тетерева, выдру, вальдшнепа, косулю, ворона, американскую норку и енотовидную собаку. В 2021 году таким животным стала американская норка, которую, однако фотографом запечатлеть так и не удалось.

Традиционно охота проводится ежегодно в конце мая, с вечера пятницы до полудня воскресенья. В фотоохоте принимают участие от 35 до 40 фотографов природы. Охота начинается в 4:30 утра, когда охотники выдвигаются на выбранные участки. Обычно эта охота осуществляется таким образом, что охотник подкрадывается или сидит в засаде, тихо передвигаясь по просеке, краю болота или ручья, а также вдоль поля, в зависимости от того, на какое животное ведется охота.

Вечерняя охота начинается в пять-шесть часов и продолжается до темноты. Зачастую добычу поджидают в охотничьей башне, в непосредственной близости от которой находится кормовая площадка, где вероятность встретить фотодобычу выше.

По окончании вечерней охоты для охотников наступает время познавательных фильмов о природе и краеведческих лекций, фото-программ и других мероприятий, расширяющих кругозор.

Услышанные, увиденные и сфотографированные виды записываются, а полученный список экспонируется на выставке, чтобы проиллюстрировать природное разнообразие данного региона.