Eesti Kontsert запускает цикл ночных концертов

Генпродюсер Eesti Kontsert Маарит Кангрон отмечает, что необходимо поощрять новые возможности, чтобы оживить интерес публики к концертной жизни. “Не хочу заранее ничего обещать, но могу заверить, что мы будет искать, дерзать и экспериментировать”, — говорит Кангрон. “Наши ночные концерты будут проходить, по сути, в салонном стиле и экспресс-формате, то есть в более свободной атмосфере, чем обычно. По длине — заметно короче стандартных концертов, и наполнены они будут очень разноплановой музыкой”, — добавила Кангрон.

Цикл ночных концертов откроется 10 февраля выступлением Квинтета Минго Раянди. В творчестве композитора и контрабасистки Раянди, обладающей многообразным профессиональным бэкграундом, переплетаются отточенная композиция, свободная импровизация и междисциплинарный подход. Музыка Минго черпает изначальный импульс из вокальной формы и опирается на тщательно подобранные тексты современных авторов. Пятеро членов ансамбля, каждый из которых обладает своим оригинальным музыкальным почерком, совместно образуют единый организм, по-настоящему горящий своим делом, а во время живых выступлений это “горение” может доходить до экстремально высоких температур.

Наряду с Минго Раянди (контрабас) в состав квинтета вошли Лийзи Койксон (вокал), Йоэль Реммель (фортепиано), Марек Тальтс (гитара) и Ахто Абнер (ударные).

Квинтет Минго Раянди выпустил альбом “To Be” (2020), который был номинирован на премию Estonian Music Awards в категории “Лучший джазовый альбом” и “Лучший джазовый ансамбль”. В качестве композитора Минго Раянди была удостоена Эстонской театральной премии за лучшую оригинальную музыку к спектаклю “Контрабас” (2020), а также звания “Джазовый композитор года” (2020).

В следующих выступлениях из цикла ночных концертов Eesti Kontsert примут участие Марианна Лейбур (24.03), Трийн Руубель, Ксанди ван Дейк и Теодор Синк (14.04), а также Анна-Лийза Эллер и Таави Керикмяэ (5.05).