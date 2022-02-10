ФОТО | Егор Крид на всякий случай получил вид на жительство в ОАЭ

В соцсети Крид опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство, а также снимок в традиционной арабской одежде — белой кандуре. “Резидент. P. S. Теперь можно иметь много жен?”, — подписал публикацию музыкант.

Многие подписчики поздравили Крида, однако нашлись фанаты, которые подшутили над одиночеством исполнителя: “Сначала хотя бы одной обзавестись”.

Вид на жительство в ОАЭ позволяет обладателю находиться в стране до трех лет, а в дальнейшем этот тип визы можно продлить. Чтобы получить разрешение гражданину другой страны нужно приобрести там недвижимость стоимостью от 1 млн дирхамов (порядка $272 тыс.). При этом такая виза не позволяет работать в стране.