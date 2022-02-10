ФОТО | Егор Крид на всякий случай получил вид на жительство в ОАЭ(10)
В последнее время в России стало неспокойно жить комикам и рэперам. То и дело кто-нибудь из них жалуется на прессинг или вовсе уезжает от греха подальше. Где-то в Эмиратах осел Моргенштерн, кипрским гражданством хвастает Элджей — а теперь и любимец девушек Егор Крид присоединился к новому “исходу”.
В соцсети Крид опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство, а также снимок в традиционной арабской одежде — белой кандуре. “Резидент. P. S. Теперь можно иметь много жен?”, — подписал публикацию музыкант.
Многие подписчики поздравили Крида, однако нашлись фанаты, которые подшутили над одиночеством исполнителя: “Сначала хотя бы одной обзавестись”.
Вид на жительство в ОАЭ позволяет обладателю находиться в стране до трех лет, а в дальнейшем этот тип визы можно продлить. Чтобы получить разрешение гражданину другой страны нужно приобрести там недвижимость стоимостью от 1 млн дирхамов (порядка $272 тыс.). При этом такая виза не позволяет работать в стране.