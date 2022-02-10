Шоубиз
10.02.2022, 11:39

Диму Билана госпитализировали с коронавирусом. Кто еще из звезд болен

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ФОТО: screenshot - youtube
На днях у артиста заболело горло и заложило нос, температура держалась около 37,5. Экспресс-тест был отрицательным, но ПЦР оказался положительным. И только что стало известно, что Билан отправился в больницу в состоянии средней тяжести.

Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию. Но пока ситуация относительно благоприятная: КТ не выявила поражения лёгких, дыхательной недостаточности нет. Однако лечение осложняется ларинготрахеитом.

Ранее заразились коронавирусом звезда “Домашнего ареста” и шоу “Однажды в России” Яна Кошкина, хоккеист Александр Овечкин (ему даже придется пропустить Матч всех звезд НХЛ), певицы Светлана Лобода (повторно) и Светлана Сурганова, певица и телеведущая Регина Тодоренко, король Испании Филип VI и королева Дании Маргрете II, постпред России в ООН Сергей Небензя. Особняком стоит Владимир Жириновский, который умудрился заболеть после восьми (по его словам) прививок. Причем по некоторым данным состояние политика оценивается как тяжелое и даже критическое.

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