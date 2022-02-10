Диму Билана госпитализировали с коронавирусом. Кто еще из звезд болен

Ранее заразились коронавирусом звезда “Домашнего ареста” и шоу “Однажды в России” Яна Кошкина, хоккеист Александр Овечкин (ему даже придется пропустить Матч всех звезд НХЛ), певицы Светлана Лобода (повторно) и Светлана Сурганова, певица и телеведущая Регина Тодоренко, король Испании Филип VI и королева Дании Маргрете II, постпред России в ООН Сергей Небензя. Особняком стоит Владимир Жириновский, который умудрился заболеть после восьми (по его словам) прививок. Причем по некоторым данным состояние политика оценивается как тяжелое и даже критическое.