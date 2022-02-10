Культура
10.02.2022, 12:12

Букмекерский портал считает, что на сцене Евровидения выступит Stefan

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Eesti Laul 2020 I poolfinaal peaproov
Foto: Argo Ingver

По оценкам букмекерского портала Betsafe, с вероятностью более 50% в субботу финал конкурса Eesti Laul выиграет Stefan с композицией “Hope”.

Хотя по прогнозам в тройку лидеров на Eesti Laul в 2022 году входят три очень сильных вокалиста — Stefan, Отт Лепланд и Анна Салин — по словам директора по маркетингу Betsafe Мартина Варранда, по шансам на победу лидирует именно Stefan. “Он отправится представлять Эстонию на Евровидении с вероятностью 52%. Мы оцениваем вероятность выигрыша песни Отта Лепланда “Aovalguses” в 18%, а песни Анны Салин “Champion” в 9%”, — сказал он.

Коэффициенты ставок на победителя конкурса Eesti Laul 2022:

Stefan “Hope” — 1,85

Отт Лепланд “Aovalguses” — 5,00

Анна Салин “Champion” — 9,00

Андрей Зевакин feat. Грете Пайа “Mis nüüd saab” — 16,00

Black Velvet “Sandra” — 16,00

Стиг Ряста “Interstellar” — 16,00

Яагуп Туйск “Kui vaid” — 21,00

Элина Нечаева “Remedy” — 21,00

Elysa “Fire” — 21,00

Minimal Wind feat. Elisabeth Tiffany “What to Make of This” — 101,00

Финал Eesti Laul состоится 12 февраля, победитель поедет на "Евровидение" в Турин.

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