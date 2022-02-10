Букмекерский портал считает, что на сцене Евровидения выступит Stefan

Хотя по прогнозам в тройку лидеров на Eesti Laul в 2022 году входят три очень сильных вокалиста — Stefan, Отт Лепланд и Анна Салин — по словам директора по маркетингу Betsafe Мартина Варранда, по шансам на победу лидирует именно Stefan. “Он отправится представлять Эстонию на Евровидении с вероятностью 52%. Мы оцениваем вероятность выигрыша песни Отта Лепланда “Aovalguses” в 18%, а песни Анны Салин “Champion” в 9%”, — сказал он.