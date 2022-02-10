10.02.2022, 19:30
15-го апреля в клубе СatHouse Concert Hall — настоящий праздник для любителей хорошей музыки.(2)
Pressifoto
Евгений Маргулис — один из ярчайших представителей блюзового направления в русском роке выступит с единственным акустическим концертом!
Обаятельный и остроумный Евгений Маргулис — ведущий знаменитого телевизионного “Квартирника”, один из старейших участников “Машины времени”, “Воскресения” и “Аракса”. Автор таких хитов, как: “Шанхай блюз”, “Я дам тебе знать”, “Мой друг лучше всех играет блюз”, “Внештатный командир Земли”, “Старые песни”, “Когда ты уйдёшь” и многих других.
Вместе с Евгением на сцену выйдет Михаил Клягин, блюзовый и джазовый гитарист, один из лучших московских мастеров акустической гитары.
В общем, друзья, нас ждёт позитивнейшая атмосфера и клёвые песни. Билеты — здесь: ticketbest.eu/performances/138
Двери клуба откроются в 19:00.
NB! в клубе будет организован сидячий партер.
До встречи!