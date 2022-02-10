15-го апреля в клубе СatHouse Concert Hall — настоящий праздник для любителей хорошей музыки.

Обаятельный и остроумный Евгений Маргулис — ведущий знаменитого телевизионного “Квартирника”, один из старейших участников “Машины времени”, “Воскресения” и “Аракса”. Автор таких хитов, как: “Шанхай блюз”, “Я дам тебе знать”, “Мой друг лучше всех играет блюз”, “Внештатный командир Земли”, “Старые песни”, “Когда ты уйдёшь” и многих других.