Разное
10.02.2022, 13:11

ВИДЕО | Эстонский стилист Алексей Солтан прошелся по отелю в откровенном нижнем белье и чулках на подтяжках

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ФОТО: Shutterstock

Эстонский стилист и блогер Алексей Солтан последнее время активно осваивает платформу ТикТок. Целых 68 000 просмотров набрало видео, где он позирует на камеру в шубе и нижнем белье. Видео ниже.

Алексей известен своим дерзким характером, яркой внешностью и откровенными образами. Вот что писали Алексею в комментариях:

"когда идешь в военкомат";

"Куда мы катимся";

"Человек живет не по правилам, человек кайфует от себя и всего, это дорогого стоит. Далеко не серая масса, огонёк";

"Богиня!!!";

"Очень стильная шуба, цвет мой любимый. Лук шикарный";

"Это конец света. Что происходит".

И видео из той же серии, но оно набрало только 18 000 просмотров.
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RusDelfi
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