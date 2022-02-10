ВИДЕО | Эстонский стилист Алексей Солтан прошелся по отелю в откровенном нижнем белье и чулках на подтяжках

Алексей известен своим дерзким характером, яркой внешностью и откровенными образами. Вот что писали Алексею в комментариях:

"когда идешь в военкомат";

"Куда мы катимся";

"Человек живет не по правилам, человек кайфует от себя и всего, это дорогого стоит. Далеко не серая масса, огонёк";

"Богиня!!!";

"Очень стильная шуба, цвет мой любимый. Лук шикарный";

"Это конец света. Что происходит".





И видео из той же серии, но оно набрало только 18 000 просмотров.

