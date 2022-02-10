10.02.2022, 13:11
ВИДЕО | Эстонский стилист Алексей Солтан прошелся по отелю в откровенном нижнем белье и чулках на подтяжках(31)
ФОТО: Shutterstock
Эстонский стилист и блогер Алексей Солтан последнее время активно осваивает платформу ТикТок. Целых 68 000 просмотров набрало видео, где он позирует на камеру в шубе и нижнем белье. Видео ниже.
Алексей известен своим дерзким характером, яркой внешностью и откровенными образами. Вот что писали Алексею в комментариях:
"когда идешь в военкомат";
"Куда мы катимся";
"Человек живет не по правилам, человек кайфует от себя и всего, это дорогого стоит. Далеко не серая масса, огонёк";
"Богиня!!!";
"Очень стильная шуба, цвет мой любимый. Лук шикарный";
"Это конец света. Что происходит".
И видео из той же серии, но оно набрало только 18 000 просмотров.