Удивительная польза обычной сметаны

Существуют и удивительные питательные преимущества сметаны, которые пригодятся многим. Например, людям, обеспокоенным получением достаточного количества белка — они смело могут добавлять сметану в свой рацион. Сметана является отличным источником кальция — минерала, ответственного за укрепление здоровья костей. Согласно научным источникам, одна порция сметаны даст нам целых 12% рекомендуемой суточной нормы рибофлавина.

Кроме того, содержащийся в сметане фосфор работает в сочетании с витаминами группы В, обеспечивая бесперебойное функционирование многих процессов в организме. А это включает функцию почек, мышц и нервов. Одним из питательных веществ, содержащихся в сметане, является и витамин B12 , который поддерживает здоровье нервных клеток и укрепляет иммунную систему.