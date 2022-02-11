Трагически погибшую звезду французского кино помянут в Таллинне эротическим триллером

Его актерский талант отмечали все, кто с ним работал, у него могло быть еще много ярких ролей и наград. Для зрителей Гаспар Ульель навсегда останется одним из лучших французских актеров XXI века.

В память о звездном актере в кинотеатре "Артис" 13 февраля состоится единственный сеанс фильма “Ева”, эротического триллера по роману мастера детективов Джеймса Х. Чейза, в котором Бертран (Ульель) играет многообещающего писателя, во время сильной метели оказывающегося под одной крышей с обольстительной и загадочной Евой (Изабель Юппер).

“Ева” сконструирована как триллер или фильм-нуар: герой встречает роковую женщину, и она ускоряет процесс его падения, и во всем этом мы чувствуем трагический мотив рока, судьбы, от которой герою не уйти. Есть некая божественная сила, которая ими управляет”, — говорил об этой картине Ульель четыре года назад в интервью “Кинопоиску”.

Фильм собрал в прокате более миллиона евро, съемки фильма проходили в Париже, Лионе и Анси. Несколько сцен фильма сняты в Императорском дворце, расположенном на берегу озера Анси, который в настоящее время является четырехзвездочным отелем.