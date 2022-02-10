После небольшого перерыва очередное интервью на ютубканале “Орбита Анцупова”

В гостях у Вадима Анцупова дизайнер и светская львица Беатриче Фениче о жизни в Эстонии, детстве в СССР и правилах успешных продаж.

“Орбита Анцупова” — интервью, которые не показывают на ТВ и не ставят на радио. Смотрите только в интернете.

Беатриче: “Тогда я отказалась голой ползать в витрине…”

Почему уже в детстве ее назвали капиталисткой?

Вы узнаете как за ночь стать известной?

И почему светская львица хочет нести ответственность за свои поступки!