"Нарвская битва" в шоу "Народ поет": группа Pale Alison против Marina and Band

Pale Alison — это молодой рок-коллектив из Нарвы. Одна из солисток и одновременно гитаристка группы, Эвелина Кооп, еще учится в школе.

“Вокалом я занимаюсь уже давно, а вот гитару освоила совсем недавно. Научилась играть по видеоурокам на Youtube”, — рассказала Эвелина Кооп.



Pale Alison: Эвелина Кооп (вокал, гитара), Елизавета Андержанова (вокал), Арсений Алексеев (гитара), Николай Рудаков (бас-гитара), Андрес Нарусон (ударные).

Полное имя вокалистки коллектива Marina and Band — Марина Анохина. Она из Нарвы, но уже долгое время живет в

“Музыка не является моей работой. Я работаю в сфере морской логистики”, — рассказала Марина Анохина. Pale Alison: Эвелина Кооп (вокал, гитара), Елизавета Андержанова (вокал), Арсений Алексеев (гитара), Николай Рудаков (бас-гитара), Андрес Нарусон (ударные).Полное имя вокалистки коллектива Marina and Band — Марина Анохина. Она из Нарвы, но уже долгое время живет в Таллинне . Ее супруг, также нарвитянин Михаил Никитин, играет в ансамбле на ударных.“Музыка не является моей работой. Я работаю в сфере морской логистики”, — рассказала Марина Анохина.



Marina and Band: Марина Анохина (вокал), Айнар Тойт (гитара), Ильмарс Приэде (бас-гитара), Никита Коржун (саксофон), Эдуард Кузовлев (клавиши), Петр Сороткин (труба), Михаил Никитин (ударные).

“Народ поет“ — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования, которое проходит в прямом эфире-

Ведущие программы: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.

Жюри в студии: журналист и музыкант, лидер группы Lemon Trees, Дан Ротарь и ведущая программа “Сергеева” на Радио 4 Варвара Сергеева.



Шоу “Народ поет” выходит по пятницам на канале ETV+ в 20:25.