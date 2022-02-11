Умерла звезда фильмов "Географ глобус пропил" и "Стиляги" Евгения Брик

“Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности”, — написала Гордеева.

Евгения Брик родилась в Москве в 1981 году. В 2004-м окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), где училась в мастерской Александра Збруева. Работала ведущей на радио "Маяк".Снималась в таких фильмах как “Стиляги”, “Географ глобус пропил”, “Одесса”, сериалах “Оттепель”, “Оптимисты”, “Садовое кольцо” и других.

40-летняя Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. У них есть дочь Зоя.

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