Кино
11.02.2022, 10:11

Зинаида Кириенко переведена в реанимацию: состояние критическое

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ФОТО: screenshot - youtube
Народную артистку РСФСР, звезду фильма “Тихий Дон” Зинаиду Кириенко, госпитализированную с коронавирусом, перевели в реанимацию. Об этом ее сын сообщил “Газете.Ru”.

Официально говорится, что актриса в состоянии средней тяжести. Онако телеграм-канал “112” рисует более мрачную картину и сообщает, что состояние крайне тяжелое. По информации канала, медики диагностировали у 88-летней артистки геморрагический инсульт. Согласно предварительным данным, Кириенко частично парализована. Состояние актрисы стало хуже в связи с онкологическим заболеванием. И ко всему этому добавился коронавирус.

О том, что 88-летнюю Кириенко госпитализировали с COVID-19, стало известно накануне, 10 февраля. Сообщалось, что актриса потеряла сознание у себя дома и перестала реагировать на внешние раздражители.

Кириенко также снялась в таких фильмах, как “Судьба человека”, “Любовь земная”, “Два капитана”, “Господин Великий Новгород” и “Самый медленный поезд”. Звание народной артистки она получила в 1977 году.

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