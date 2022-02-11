Зинаида Кириенко переведена в реанимацию: состояние критическое

Официально говорится, что актриса в состоянии средней тяжести. Онако телеграм-канал “112” рисует более мрачную картину и сообщает, что состояние крайне тяжелое. По информации канала, медики диагностировали у 88-летней артистки геморрагический инсульт. Согласно предварительным данным, Кириенко частично парализована. Состояние актрисы стало хуже в связи с онкологическим заболеванием. И ко всему этому добавился коронавирус.

О том, что 88-летнюю Кириенко госпитализировали с COVID-19, стало известно накануне, 10 февраля. Сообщалось, что актриса потеряла сознание у себя дома и перестала реагировать на внешние раздражители.

Кириенко также снялась в таких фильмах, как “Судьба человека”, “Любовь земная”, “Два капитана”, “Господин Великий Новгород” и “Самый медленный поезд”. Звание народной артистки она получила в 1977 году.