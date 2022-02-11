ВИДЕО | Канье Уэст требует извинений с Билли Айлиш за то, что она спасла жизнь зрительнице

В социальных сетях Уэст разместил сообщение, в котором пригрозил отказаться выступать на фестивале “Коачелла”, если Билли Айлиш не извинится перед его коллегой по сцене Трэвисом Скоттом, — пишет “Газета” со ссылкой на TMZ.

На прошлой неделе Билли Айлиш остановила свой концерт в Атланте, так как поклонница в первых рядах начала задыхаться. Только убедившись, что девушка пришла в норму, Билли продолжила выступление. “Я убеждаюсь, что люди в порядке, и только потом продолжаю”, — сказала она со сцены.

По мнению Канье, это упрек в адрес Трэвиса Скотта, на концерте которого в 2021 году в давке погибло десять человек. “Извинись перед Трэвом и погибшими людьми”, — требует Уэст. Он добавил, что Скотт понятия не имел, что происходит в зале.

Айлиш уже ответила Канье. Она не стала извиняться, добавиа, что вообще ничего не говорила о Трэвисе и просто помогала поклоннику.

Ребята, помогите Канье найти здесь слово "Трэвис" или "Скотт".



