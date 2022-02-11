Кино
11.02.2022, 14:42

ФОТО | "Никто не знал": Юлия Ауг назвала причину смерти Евгении Брик

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ФОТО: screenshot - youtube

У актрисы Евгении Брик, скончавшейся на 41-м году жизни, было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие, поэтому для многих эта смерть стала шоком, рассказала РИА “Новости” актриса Юлия Ауг.

“Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря”, — сообщила Ауг.

Как пишут журналисты, сведущим было категорически запрещено рассказывать о болезни актрисы. Поэтому когда она похудела и стала носить короткую стрижку, многие приняли это за смену имиджа, а не последствия болезни и лечения.

Да и сама Евгения старалась не давать поводов для подозрений: кто бы, например, мог подумать, что осеннее празднование 40-летя актрисы в Венеции было лишь перерывом в лечении. И даже немногие заподозрили, что сотрудничество Евгении с фондом помощи хосписам около двух лет назад также началось неспроста…

Евгения Брик (Хиривская) — актриса театра и кино, супруга режиссера Валерия Тодоровского. Известна работами в таких фильмах, как “Стиляги”, “Географ глобус пропил”, “Оттепель”, “Елки 1914”.

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