ФОТО | "Никто не знал": Юлия Ауг назвала причину смерти Евгении Брик

“Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря”, — сообщила Ауг.

Как пишут журналисты, сведущим было категорически запрещено рассказывать о болезни актрисы. Поэтому когда она похудела и стала носить короткую стрижку, многие приняли это за смену имиджа, а не последствия болезни и лечения.

Да и сама Евгения старалась не давать поводов для подозрений: кто бы, например, мог подумать, что осеннее празднование 40-летя актрисы в Венеции было лишь перерывом в лечении. И даже немногие заподозрили, что сотрудничество Евгении с фондом помощи хосписам около двух лет назад также началось неспроста…

Евгения Брик (Хиривская) — актриса театра и кино, супруга режиссера Валерия Тодоровского. Известна работами в таких фильмах, как “Стиляги”, “Географ глобус пропил”, “Оттепель”, “Елки 1914”.